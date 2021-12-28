Гари Невилл: в матче с «Ньюкаслом» футболисты «Ман Юнайтед» вели себя как кучка нытиков

46-летний экс-защитник «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл, ныне работающий в роли эксперта на телевидении, прокомментировал результат встречи 19-го тура чемпионата Англии между «Ньюкаслом» и его бывшей командой (1:1)
«Никакого прессинга, никакого желания. Основа игры – бороться буквально в каждом эпизоде, в которых футболисты «Манчестер Юнайтед» уступали раз за разом. Это была действительно плохая игра.
Не могу отметить не единого момента со знаком «плюс» в игре команды. Нет ни одного игрока, который мог бы сказать, что он сделал всё, что мог.
Они просто кучка нытиков. Понаблюдайте за ними на поле. Руки в воздухе, жалобы на всё. Они уволили последнего менеджера и уволят многих других, если будут продолжать в том же духе», — цитирует Невилла Goal.
Кавани сравнивает счёт в матче. Видео доступно на «Чемпионате».
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Напомним, «Манчестер Юнайтед» набрал 28 очков в 17 матчах и занимает 7-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2021/2022.
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