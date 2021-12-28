Новым президентом «Сампдории» стал экс-защитник клуба

Марко Ланна стал новым президентом «Сампдории», об этом сообщает итальянское издание La Gazzetta dello Sport.
53-летний Ланна начинал свою игровую карьеру именно в генуэзском клубе, он выступал за «Сампдорию» с 1987 по 1993 год, а затем возвращался в сезоне 2001/2002, проведя в сумме 133 матча и забив два гола. Вместе с командой Марко выигрывал скудетто, Кубок Кубков УЕФА, Кубок (дважды) и Суперкубок Италии. В чемпионском составе в сезоне 1990/1991 Ланна был единственным генуэзцем.
Напомним, что Массимо Ферреро, занимавший пост президента «Сампдории» до этого, был арестован за финансовые махинации.
После 19 туров Серии А «Сампдория» с 20 очками занимает 15-ю строчку в турнирной таблице. Ближайший матч команды в чемпионате пройдёт 6 января, генуэзцы встретятся с «Кальяри».
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