Рангник – про ничью с «Ньюкаслом»: мне совершенно не понравилось наше выступление

В ночь с 27 на 28 декабря на стадионе «Сент-Джеймс Парк – Спортс Директ Арена» в городе Ньюкасл-апон-Тайн в рамках 19-го тура английской Премьер-лиги «Ньюкасл Юнайтед» принимал «Манчестер Юнайтед». Команды сыграли вничью – 1:1.

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Ральф Рангник прокомментировал результаты матча.

«Сегодня мы почти не контролировали игру, не показали свой лучший футбол. Мы слишком часто теряли мяч. Если ты хочешь навязывать соперникам борьбу, нужно быть хорошо физически подготовленным, сегодня в большинстве моментов мы этого не показали.

Нашей главной проблемой было большое количество ошибок. Даже когда мы сравняли счёт, нам не удалось забрать инициативу и начать контролировать игру. Мне совершенно не понравилось наше выступление», – приводит слова Рангника BBC со ссылкой на Sky Sports.

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