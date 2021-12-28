«Венеция» хочет арендовать полузащитника «Баварии» Кюизанса
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«Венеция» направила в «Баварию» запрос относительно аренды французского опорного полузащитника мюнхенской команды Микаэля Кюизанса, сообщает в «Твиттере» журналист Николо Скира.
22-летний Кюизанс 14 декабря впервые в этом сезоне вышел на поле в Бундеслиге в матче со «Штуттгартом», завершившимся победой «Баварии» со счётом 5:0. Также в этом сезоне Микаэль принял участие в одной игре Кубка Германии с «Бремером» (12:0), забив и сделав голевую передачу. Прошлый сезон француз провёл в аренде в «Марселе».
После 19 туров Серии А «Венеция» с 17 очками располагается на 16-м месте в турнирной таблице. 6 января команде из одноимённого города предстоит встретиться с «Салернитаной», занимающей последнее место в чемпионате Италии.
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