«Роналду знает, что получит несколько ударов». Бонуччи — о возможном матче с Португалией

Защитник сборной Италии Леонардо Бонуччи высказался о возможном матче со сборной Португалии в стыковых матчах отборочного этапа ЧМ-2022.

«Я разговаривал с Криштиану Роналду, и мы шутили о возможном матче Португалии и Италии. Посмотрим, что будет на поле. Криштиану знает, что он получит несколько ударов. Мы должны сконцентрироваться на том, что будем делать на поле, тогда в марте мы снова встретимся, и я убеждён, что мы сыграем два отличных матча», — приводит слова Бонуччи Football Italia со ссылкой на Rai Sport.

Напомним, ранее Бонуччи и Роналду вместе выступали за «Ювентус».

Напомним, сборная Италии сыграет со сборной Македонии в полуфинале стыковых матчей к чемпионату мира — 2022 в Катаре. Встреча пройдёт 24 марта. Победитель игры встретится с победителем пары Турция – Португалия. В этом матче определится команда, которая отправится на турнир.