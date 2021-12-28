Мбаппе: если будем проводить ЧМ каждые два года, он превратится в обычный турнир

Нападающий «ПСЖ» и сборной Франции Килиан Мбаппе поддержал своего коллегу из «Баварии» Роберта Левандовского, который высказался против проведения чемпионата мира каждые два года.

Мбаппе и Левандовски дали совместное интервью во время церемонии Globe Soccer Awards, на которой француз был признан лучшим игроком года, а поляк получил приз имени Диего Марадоны лучшему бомбардиру года.

«Чемпионат мира каждые два года? Я не могу сказать, правильно это или неправильно. [ЧМ] — это нечто уникальное, что случается каждые четыре года. Если мы будем проводить его каждые два года, он превратится в обычный турнир.



Я согласен с Робертом, мы и так уже играем 60 матчей в год и проводим много турниров. Мы любим играть, но это слишком много. Если вы хотите видеть качественный футбол, нужно позволить игрокам отдыхать. Мы должны думать о качестве и уважать здоровье игроков», — цитирует Мбаппе ESPN.