Мбаппе: если будем проводить ЧМ каждые два года, он превратится в обычный турнир

Нападающий «ПСЖ» и сборной Франции Килиан Мбаппе поддержал своего коллегу из «Баварии» Роберта Левандовского, который высказался против проведения чемпионата мира каждые два года.
Мбаппе и Левандовски дали совместное интервью во время церемонии Globe Soccer Awards, на которой француз был признан лучшим игроком года, а поляк получил приз имени Диего Марадоны лучшему бомбардиру года.
«Чемпионат мира каждые два года? Я не могу сказать, правильно это или неправильно. [ЧМ] — это нечто уникальное, что случается каждые четыре года. Если мы будем проводить его каждые два года, он превратится в обычный турнир.
Я согласен с Робертом, мы и так уже играем 60 матчей в год и проводим много турниров. Мы любим играть, но это слишком много. Если вы хотите видеть качественный футбол, нужно позволить игрокам отдыхать. Мы должны думать о качестве и уважать здоровье игроков», — цитирует Мбаппе ESPN.
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