«Милан» предлагает Тео Эрнандесу новый контракт с зарплатой € 4,5 млн в год
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«Милан» ведёт переговоры о продлении контракта с левым защитником Тео Эрнандесом.
Как пишет в своём «твиттере» журналист Николо Скира, клуб предлагает французскому футболисту соглашение до 2026 года с зарплатой € 4,5 млн. Текущий контракт Тео с «Миланом» истекает в 2024 году, по нему он зарабатывает € 1,5 млн.
Сообщается, что в «Милане» уверены в том, что контракт с 24-летним защитником удастся продлить.
Эрнандес выступает за «Милан» с 2019 года, куда перешёл из «Реала». В нынешнем розыгрыше итальянской Серии А футболист сыграл в 15 матчах, забил два гола и сделал пять результативных передач.
Ранее появилась информация, что Томас Тухель хочет видеть Тео в «Челси» и попросил руководство приобрести защитника.
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