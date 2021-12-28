«Милан» предлагает Тео Эрнандесу новый контракт с зарплатой € 4,5 млн в год

«Милан» ведёт переговоры о продлении контракта с левым защитником Тео Эрнандесом.

Как пишет в своём «твиттере» журналист Николо Скира, клуб предлагает французскому футболисту соглашение до 2026 года с зарплатой € 4,5 млн. Текущий контракт Тео с «Миланом» истекает в 2024 году, по нему он зарабатывает € 1,5 млн.

Сообщается, что в «Милане» уверены в том, что контракт с 24-летним защитником удастся продлить.

Эрнандес выступает за «Милан» с 2019 года, куда перешёл из «Реала». В нынешнем розыгрыше итальянской Серии А футболист сыграл в 15 матчах, забил два гола и сделал пять результативных передач.

Ранее появилась информация, что Томас Тухель хочет видеть Тео в «Челси» и попросил руководство приобрести защитника.