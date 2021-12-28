Полузащитник «Ньюкасла» — о матче с «МЮ»: в раздевалке разочарование, мы заслужили 3 очка
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Полузащитник «Ньюкасла» Шон Лонгстафф прокомментировал результат матча с «Манчестер Юнайтед» (1:1) в 19-м туре АПЛ.
«В целом я считаю, что мы заслужили три очка. Мы создали большое количество моментов — так много моментов у нас не было долгое время. Поэтому в раздевалке разочарование, но теперь мы знаем, что можем вот так играть, и это огромный импульс.
Тренер сказал, что мы создали много моментов и сыграли хорошо, и это результат, которым можно гордиться. Нам нужно так играть каждую неделю. Мы знаем, что с такой игрой будем набирать очки», – передаёт слова Лонгстаффа BBC.
Видеообзор матча «Ньюкасл» — «МЮ»:
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