Владелец «Днепра-1»: мы дали москалям по рылу. Они боятся стать удобрением на нашей земле

Почетный президент «Днепра-1» Юрий Береза раскритиковал украинских футболистов, которые едут играть в Россию.

«Днепр-1» хочет играть в такой футбол, чтобы от роста наших футболистов росла и сборная Украины. Хочется, чтобы национальная команда не надеялась на стыковые матчи, а всегда выходила на чемпионат мира напрямую.

Тут ещё должна быть психология победителей. Вот смотрите, в 2014 году смогли же москалям дать по рылу, что они до сих пор не могут отойти, все манёвры делают возле нашей границы. Но понимают, что, если полезут, станут удобрением на нашей земле.

Как отношусь к украинцам, играющим в России? Россия развязала против нас войну. Эти ********, наверное, ещё живут в Советском Союзе. Это то же самое, как если бы во время Второй мировой войны футболист Ракицкий поехал играть в берлинскую «Герту». Лично для меня Россия пропала после 2014 года. Может, когда там сменится власть, их осудит международный трибунал в Гааге, можно будет о чём-то говорить, но не сейчас.

Они едут в страну, которая украла у нас Крым и начала войну на Донбассе, и находят тысячи оправданий: «спорт вне политики», «мне семью кормить надо».

Я не смотрю российский футбол, но, бывает, наталкиваюсь на их выступления в европейских турнирах. Но там же нет российских фамилий, одни легионеры. К тому же они постоянно вылетают, и это при том, что у них есть деньги в футболе, раз в 50 больше, чем в нашем», — приводит слова Березы FanDay.