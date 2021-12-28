Защитник «Ромы» Ибаньес: Моуринью знает про игроков всё и всегда старается помочь

Защитник «Ромы» Рожер Ибаньес рассказал о работе под руководством главного тренера Жозе Моуринью.

«Я разговариваю на португальском и также на итальянском, так что хорошо его понимаю. С момента своего назначения он всегда рядом с нами, максимально приближен к игрокам. Он знает про нас всё и всегда старается помочь», — сказал Ибаньес в интервью Sky Sport Italia.

Также 23-летний бразилец рассказал, что хочет выиграть в составе «Ромы» и как ему живётся в столице Италии.

«[Хочу выиграть] всё! (смеётся). Нам нужно работать изо всех сил и попытаться выиграть скудетто.

Рим очень похож на Бразилию. Он напоминает мне Рио-де-Жанейро», — признался Ибаньес.

В этом сезоне защитник провёл 19 матчей в Серии А и забил три гола.