Орлов: был ли в Петербурге митинг «Не трогайте Дзюбу!»? Это о многом говорит

Известный комментатор Геннадий Орлов высказался о возможном уходе нападающего Артёма Дзюбы из «Зенита».

«Видимо, инсайд о переходе Дзюбы в «Рубин» прилетел из Казани. Дыма без огня не бывает. Но давайте смотреть на Дзюбу и на жизнь глобально. Во-первых, скажем спасибо Артёму, который очень хорошо отрабатывал и отрабатывает по сей день контракт в «Зените». Он играл одну из ведущих ролей во всех завоёванных титулах. Спасибо ему, он хорошо отработал за «Зенит».



Но сейчас, как мы видели по Лиге чемпионов, подходит такой период, что надо уже понимать, насколько ты сам полезен, способен ли ты играть на том высоком уровне, к которому «Зенит» всё время стремится. «Зенит» должен стремиться выйти в плей-офф Лиги чемпионов, поэтому набор игроков должен меняться. А что произойдёт с судьбой Дзюбы, он сам будет решать вместе с клубом. Но ему «Зенит» должен быть благодарен — это самое главное. Скажем Артёму спасибо, а если захочет уйти, то попрощаемся, вот и всё.



Общественное мнение требует большего от Дзюбы, хотят, чтобы он прогрессировал. Не секрет, что в этом сезоне «Зенит», приобретая Клаудиньо, рассчитывал на то, что он будет создавать больше голевых моментов. Но мы видели, что в Лиге чемпионов в основе выходил Азмун. Именно Сердара назвали лучшим игроком тренеры команд по итогам сезона. Он быстрее Дзюбы, лучше взаимодействует, и игра у «Зенита» с Артёмом не такая быстрая, она с ним старообразная. Команда хочет перейти на новые рельсы. Я вижу, что болельщики относятся к этому сдержанно. Был в Петербурге митинг «Не трогайте Дзюбу!»? Не было? Это тоже о многом говорит.



Дзюба может и остаться, это уже комбинация для тренерского штаба. Но дыма без огня не бывает. Говорят, что они со Слуцким дружны. Если этот трансфер произойдёт, может, это и хорошо будет для Артёма. Для Дзюбы это может быть новый вызов, как когда-то он через Тулу попал в сборную России», — сказал Орлов в эфире «Радио Зенит».