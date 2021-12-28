Бонуччи: «Ювентус» заслуживает быть в четвертьфинале Лиги чемпионов
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Защитник «Ювентуса» и сборной Италии Леонардо Бонуччи рассказал о целях на вторую половину сезона.
«Ювентус» заслуживает быть в четвертьфинале Лиги чемпионов, нам нужно двигаться вперёд. Что касается сборной Италии, то после отличного 2021 года мы должны достичь нашей цели — пройти квалификацию на чемпионат мира в марте», — приводит слова Бонуччи Football Italia.
В 1/8 финала Лиги чемпионов «Ювентус» сыграет с «Вильярреалом». Матчи пройдут 22 февраля и 16 марта.
Сборная Италии сыграет со сборной Македонии в полуфинале стыковых матчей к чемпионату мира — 2022 в Катаре. Встреча пройдёт 24 марта. Победитель игры встретится с победителем пары Турция – Португалия. В этом матче определится команда, которая отправится на турнир.
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