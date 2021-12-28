Источник: Мхитарян станет спортивным директором «Краснодара»

Полузащитник римской «Ромы» Генрих Мхитарян станет спортивным директором «Краснодара» по окончании карьеры футболиста, информирует ArmSport, ссылаясь на инсайд армянского журналиста Арарата Мамбреяна.

Согласно сведениям источника, Мхитарян уже достиг устной договорённости о сотрудничестве с владельцем «Краснодара» Сергеем Галицким. После завершения профессиональной карьеры игрока Генрих замёт должность в структуре «быков».

Подчёркивается, что Мхитаряна не интересует переход в российские клубы в качестве футболиста. Ранее СМИ сообщали, что на Генриха претендует московский «Спартак».

Напомним, Мхитарян выступает за «Рому» с 2019 года. В минувшем сезоне хавбек провёл 34 матча в итальянской Серии А, забил 13 голов (один — с пенальти) и отдал 10 результативных передач. В этом сезоне чемпионата Италии футболист провёл за «волков» 23 матча, отметившись двумя голами и пятью результативными передачами. Ранее армянин выступал за дортмундскую «Боруссию», «Манчестер Юнайтед», лондонский «Арсенал», а также за донецкие «Шахтёр» и «Металлург».