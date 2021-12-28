Нападающий Сергеев находится в Санкт-Петербурге. По игроку ведёт переговоры «Зенит»

Нападающий «Крыльев Советов» Иван Сергеев находится в Санкт-Петербурге. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией. Ранее сообщалось, что «Зенит» ведёт переговоры о переходе форварда.
Напомним, интерес к Ивану Сергееву также проявлял московский «Локомотив».
Сергеев начинал карьеру в «Строгино», а впоследствии выступал за «Ригу», «Тамбов» и московское «Торпедо». Цвета «Крыльев Советов» защищает с прошлого года. В минувшем сезоне 26-летний форвард стал лучшим бомбардиром Футбольной национальной лиги и установил рекорд первенства по голам. В 42 матчах Иван забил 40 мячей (пять — с пенальти) и помог самарской команде вернуться в Российскую Премьер-Лигу. В нынешнем сезоне у футболиста 20 матчей, восемь голов и шесть результативных передач.
- 28 декабря 2021
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