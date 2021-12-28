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«Алавес» уволил главного тренера Кальеху. Команду возглавил Мендилибар

«Алавес» уволил главного тренера Кальеху. Команду возглавил Мендилибар
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«Алавес» на официальном сайте объявил об увольнении Хавьера Кальехи с поста главного тренера. Команду возглавил Хосе Луис Мендилибар, контракт с ним рассчитан до конца сезона.

Кальеха стал тренером «Алавеса» в апреле этого года, когда команда шла на последнем месте в Ла Лиге. 43-летний специалист спас «Алавес» от вылета, но в этом сезоне баски не показали прогресса. «Алавес» идёт на 18-м месте в Ла Лиге и вылетел из Кубка Испании.

Мендилибар с 2015-го по 2021-й возглавлял «Эйбар». По итогам прошлого сезона команда вылетела из высшего дивизиона Испании. До этого 60-летний специалист работал с «Леванте», «Осасуной», «Атлетиком», «Вальядолидом» и другими испанскими клубами.

Видеообзор перенесённого матча Ла Лиги «Вильярреал» — «Алавес» (5:2):

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