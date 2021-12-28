Орлов: Жирков в «Нижнем Новгороде» — близко к правде. И туда поедут Одоевский и Кравцов

Известный спортивный комментатор Геннадий Орлов высказался по поводу возможного перехода экс-футболиста сборной России Юрия Жиркова в «Нижний Новгород». Стан нижегородского клуба также могут пополнить молодые игроки «Зенита» — Даниил Одоевский и Кирилл Кравцов.

«Слышал, что Жирков ещё хочет поиграть. Он не объявил о завершении карьеры. Про «Нижний Новгород» — это очень близко к правде. И туда как раз Одоевский и Кравцов поедут, в аренде будут», — сказал Орлов в эфире «Радио Зенит».

Напомним, последним клубом 38-летнего Жиркова был санкт-петербургский «Зенит», Юрий пребывает в статусе свободного агента с 1 июля 2021 года. Жирков уже сообщил, что завершит профессиональную карьеру, если не получит предложений от клубов в зимнее трансферное окно. Ранее защитник выступал за такие клубы, как ЦСКА, «Челси», «Анжи» и московское «Динамо».



Также осенью Жирков оказался в заявке любительского клуба «Аминьево». Команда выступает в московской любительской футбольной лиге.