«Подошёл Шварц и сказал: «Ты не офигей». Но я офигел». Захарян — о дебюте за «Динамо»

Полузащитник «Динамо» Арсен Захарян вспомнил свой дебютный матч в стартовом составе команды.
«Мы были в Грозном, ко мне перед игрой подошёл Сандро Шварц и сказал: «Я тебе сейчас кое-что скажу, но ты не офигей. Будешь играть в составе с «Ахматом». И я офигел», — передаёт слова Захаряна корреспондент «Чемпионата» Валентина Сивкович.
Напомним, Захарян выиграл премию «Первая пятёрка» по итогам 2021 года. Она вручается Детской футбольной лигой имени Виктора Горлова лучшему молодому футболисту года в Российской Премьер-Лиге.
Хавбека бело-голубых на первое место поставили 64 из 100 опрошенных руководителей и тренеров клубов РПЛ, наставников юношеских сборных, представителей РФС, РПЛ, ФНЛ, ДФЛ, а также организаций, занимающихся развитием футбола и журналистов.
- 28 декабря 2021
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