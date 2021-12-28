«Подошёл Шварц и сказал: «Ты не офигей». Но я офигел». Захарян — о дебюте за «Динамо»

Полузащитник «Динамо» Арсен Захарян вспомнил свой дебютный матч в стартовом составе команды.

«Мы были в Грозном, ко мне перед игрой подошёл Сандро Шварц и сказал: «Я тебе сейчас кое-что скажу, но ты не офигей. Будешь играть в составе с «Ахматом». И я офигел», — передаёт слова Захаряна корреспондент «Чемпионата» Валентина Сивкович.

Напомним, Захарян выиграл премию «Первая пятёрка» по итогам 2021 года. Она вручается Детской футбольной лигой имени Виктора Горлова лучшему молодому футболисту года в Российской Премьер-Лиге.



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