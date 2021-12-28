Президент «Днепра-1»: победой в Кубке УЕФА «Шахтёр» прославил Бразилию

Почётный президент «Днепра-1» Юрий Берёза поделился мыслями об уровне украинского чемпионата.



«Кто бы что ни говорил, но наш футбол прогрессирует и становится зрелищным. Есть такое, что все команды научились защищаться и ставить «автобус», но со временем таких команд станет меньше. Сейчас мы проходим эволюцию, которую уже прошли английские, итальянские и испанские клубы. На данный момент у нас идёт перестройка футбола.



Давайте посмотрим, как было раньше. До 2014 года на Украине было четыре супергранда, даже запасным которых могли позавидовать многие европейские клубы. Большая часть футболистов просто грела лавку этих клубов, без малейшего шанса проявить себя, но при этом они были миллионерами. Кто от этого выиграл? Какие достижения были в этот период в украинском футболе? «Шахтёр» выиграл Кубок УЕФА? Этим он прославил Бразилию, учитывая количество легионеров из этой страны в «Шахтёре», — приводит слова Берёзы FanDay.