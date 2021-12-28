«Извиниться перед фанатами не хотите?» Депутат едва не довёл Смородскую до слёз

Депутат Госдумы Султан Хамзаев и бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская вступили в словесную перепалку в эфире «Матч ТВ».

Смородская: Оптимизировать экономику российских клубов возможно, и мы идём правильным путём. Уже возросли деньги за трансляции матчей. Раньше это были абсолютные копейки — 140 млн на всю страну. Сейчас цифры совершенно другие — миллиардами исчисляются. Продажа пива на стадионах — это необходимая мера.

Хамзаев: Полная ерунда.

Смородская: Вы в футболе не работали, не перебивайте!

Хамзаев: Я последствия потребления алкоголя молодёжью знаю, в отличие от вас. Сказки нам не рассказывайте.

Смородская: Кто хочет выпить, выпивает за стенами, за забором стадиона.

Хамзаев: Вы ещё рассказываете: «Этих дорого покупаем, этих дорого не продадим». А что ж вы молчите, когда покупают? Запрещайте покупать, вы же сообщество. Ольга Юрьевна в своё время всех болельщиков выгнала со стадиона, мы это помним. Что она нам сейчас здесь рассказывает? Государство и так вам платит огромные деньги, а ещё вы говорите: «Теперь мы будем зарабатывать на здоровье ваших детей за ваш же счёт». Категорически нет! Мы говорим, что футбол должен дать результат. Сконцентрируйте мозг сюда, не на трансферы, продажи, забалтывания. Футболисты не дают результат, а мы им платим. Как это так?

Смородская: Если он будет параллельно говорить, ничего не удастся сказать. Прецеденты трансферов игроков за границу за большие деньги мы создали. Игрока Ниасса в 2016 году мы продали за 18,5 млн фунтов. Это был крупнейший трансфер в истории Премьер-Лиги. То есть такое возможно.

Хамзаев: А купили за сколько?

Смородская: Мы его покупали за 4,5 млн.

Хамзаев: А сколько в год потратили в целом? Что вы нам про прецеденты рассказываете? Сколько миллиардов в целом съел «Локомотив» у РЖД? Лучше бы нам вагоны новые поставили! Зачем нам спорт, который даёт только унижения, забирая сверхдоходы?

Смородская: Ни дня не работал, а пытается что-то говорить об этом. Ну это смешно.

Хамзаев: Не надо быть специалистом, чтобы понять, что это афера. Что вы мне рассказываете здесь? Всё афера. Зарабатываете на откатах.

Смородская: Вам ничего нельзя рассказать, потому что слушать не умеете.

Хамзаев: Вы расскажите. Когда вы руководили клубом, были откаты за трансферы или нет? Да или нет?

Смородская: Не было.

Хамзаев: Конечно. Сказку не рассказывайте. Мы же понимаем, что это не так.

Смородская: Я считаю, что реформы, которые начал РФС, абсолютно правильные.

Хамзаев: Ольга Юрьевна, вы нам расскажите. Вы почему фанатов выгнали со стадиона в своё время? Можете ответить? Она их довела. Она довела! Почему это произошло? Вы ответственность за собой чувствуете за это? Хотели бы перед фанатами извиниться за это, сказать: «Извините, довела, не смогла»?

Смородская: Слушайте, это несерьёзный разговор.

Хамзаев: Отвечать за свои поступки не хотят. А деньги хотят.

Смородская: Какие свои поступки? Какие свои поступки?

Хамзаев: Извиниться перед фанатами не хочет? Пусть скажет.

Смородская: Нет, не хочу. Мне не за что извиняться.

Хамзаев: Вот и ответ. О чём здесь говорить тогда?

Смородская: Да, абсолютно! У нас были полные стадионы на все топовые матчи. И мы прекратили хулиганствующие действия фанатов. Сейчас нужно наполнять стадионы нормальными болельщиками, и это произойдёт. Уже есть семейные сектора не только в «Локомотиве», но и в «Зените», «Спартаке» и так далее. Нужно растить нового болельщика с нормальными правилами поведения.