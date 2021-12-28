Дзюба опубликовал список бомбардиров РПЛ на фоне информации о приходе в «Зенит» Сергеева

Нападающий «Зенита» Артём Дзюба опубликовал список лучших бомбардиров Российской Премьер-Лиги в 2021 году на фоне информации о переходе в стан сине-бело-голубых форварда «Крыльев Советов» Ивана Сергеева.
«Когда говорят, что ты уже не тот», — написал Дзюба в своём «инстаграме», прикрепив список бомбардиров.
Напомним, ранее сегодня СМИ сообщали, что Иван Сергеев находится в Санкт-Петербурге для прохождения медосмотра перед трансфером в «Зенит».
Сергеев начинал карьеру в «Строгино», а впоследствии выступал за «Ригу», «Тамбов» и московское «Торпедо». Цвета «Крыльев Советов» защищает с прошлого года. В минувшем сезоне 26-летний форвард стал лучшим бомбардиром Футбольной национальной лиги и установил рекорд первенства по голам. В 42 матчах Иван забил 40 мячей (пять — с пенальти) и помог самарской команде вернуться в Российскую Премьер-Лигу. В нынешнем сезоне у футболиста 20 матчей, восемь голов и шесть результативных передач.
- 28 декабря 2021
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