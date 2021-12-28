Гершкович: желаю Захаряну завоевать титул с «Динамо». Если не сейчас, то на 100-летие

Член технического комитета Российского футбольного союза (РФС) Михаил Гершкович прокомментировал получение полузащитником «Динамо» Арсеном Захаряном премии «Первая пятёрка» как лучшему молодому игроку РПЛ 2021 года.



«Когда смотришь на игру молодых ребят, тем более почётно, что Арсен выиграл в тяжёлой борьбе с сильными конкурентами. Когда я смотрел, за кого голосовали профессионалы, то у Арсена было большое количество первых мест — явное большинство. Да и я сам выбрал Захаряна лучшим молодым игроком.

Хочется пожелать, чтобы Арсен не останавливался на достигнутом, в росте. Каждую тренировку нужно проводить в полной концентрации. Такой талант, который тебе был дан свыше, нужно развивать с помощью труда, стараться. Как динамовцу мне очень радостно, что кто-то из «Динамо» завоевал хоть какую-то награду.

Последний раз клуб становился чемпионом в 1976 году, когда ещё я сам играл за «Динамо». Хочу пожелать Арсену и «Динамо» если не в этом сезоне, то на 100-летие клуба выиграть чемпионство», — передаёт слова Гершковича корреспондент «Чемпионата» Валентина Сивкович.