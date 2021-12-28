Алана Мамаева: только у нас футболист может купить кольцо за 12 млн и судиться за алименты

Алана Мамаева, бывшая жена футболиста Павла Мамаева, упрекнула экс-супруга в скупости по отношению к собственным детям. Новая избранница Павла, Надежда Санько, выложила в соцсетях видео, на котором хвастается новым помолвочным кольцом за 12 млн рублей. Алана Мамаева отреагировала на этот пост.

«Последний раз Павел прислал на дочь 30 тысяч рублей 20 ноября. Мда… Что я ещё могу сказать в этой ситуации? Грустно всё это. Только в нашей стране футболист может покупать кольцо Graff за 12 миллионов рублей и судиться за алименты. И для справки. Истец Павел подал в суд на алименты на меня! И на раздел имущества, но только той квартиры, в которой я живу с детьми. Ещё он наложил арест на мои машины», — написала Алана в «сториз» своего «инстаграма».