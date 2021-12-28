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Мбаппе: я сторонник VAR, но арбитр не должен тратить 7 минут на принятие решения

Мбаппе: я сторонник VAR, но арбитр не должен тратить 7 минут на принятие решения
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Форвард «ПСЖ» Килиан Мбаппе высказался о технологии VAR, которая работает в футболе уже несколько лет.

«Арбитр не должен тратить 7 минут на принятие решения при помощи VAR. Я сторонник [технологии], если она правильно используется.

Иногда мы не знаем, что происходит, и это застаёт нас врасплох. Мы должны быть более вовлечены, нам всё ещё нужно адаптироваться [к VAR]», – приводит слова Мбаппе интернет-портал Get French Football News.

Напомним, в России VAR начал использоваться с 1/2 финала Кубка страны сезона-2018/2019. Впервые арбитр воспользовался им в матче «Урал» — «Арсенал». В следующем сезоне VAR начал использоваться в матчах РПЛ, впервые к нему обратились в матче 3-го тура ЦСКА — «Локомотив».

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