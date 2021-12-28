Радимов: Сергеев — хороший футболист. Но сейчас в «Зените» есть Азмун и Дзюба

Бывший футболист «Зенита» Владислав Радимов отреагировал на слухи о возможном переходе в стан сине-бело-голубых нападающего «Крыльев Советов» Ивана Сергеева.

«Сергеев — хороший футболист. Он хорошо проявил себя в ФНЛ и доказывает сейчас в РПЛ, что способен забивать на этом уровне. Полезный игрок для любой команды. Понятно, что конкуренция в «Зените» будет выше, чем в «Крыльях». Сейчас в команде есть Азмун и Дзюба. Но нужно учитывать, что если Сергеев выдержит эту конкуренцию и начнёт играть, то, скорее всего, это автоматически откроет ему двери в национальную сборную. Это и будет стимулом для него самого. Конкуренцию придётся выдерживать. Видно, что он хороший и прогрессирующий игрок. Дальше всё будет зависеть от него», — приводит слова Радимова «РБ Спорт».