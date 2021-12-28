«Барселона» объявила о подписании нападающего «Манчестер Сити» Торреса

«Барселона» объявила о трансфере нападающего «Манчестер Сити» Феррана Торреса. Игрок подписал контракт с каталонским клубом до 2027 года. Сумма отступных в его контракте с сине-гранатовыми — € 1 млрд.

По данным СМИ, «Барселона» заплатила за испанского нападающего € 55 млн + € 10 млн в виде бонусов.



Торрес выступал за «Манчестер Сити» с 2020 года, перейдя из «Валенсии» за € 28 млн. В нынешнем сезоне нападающий в семи матчах во всех турнирах забил три гола и отдал голевую передачу. Контракт Торреса с английским клубом истекал в 2025 году, портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в € 45 млн.

Видеообзор матча 4-го тура Примеры «Севилья» — «Барселона»:

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