Полузащитник «Динамо» Арсен Захарян отреагировал на информацию о возможном переходе в «Реал».
«Разговоры о трансфере в Европу не напрягают, мне-то чего? Захожу в «Инстаграм», увидел, что «Реал», типа, интересуется. Об этом же только СМИ и пишут», — сказал Захарян в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.
Напомним, Захарян выиграл премию «Первая пятёрка» по итогам 2021 года. Она вручается Детской футбольной лигой имени Виктора Горлова лучшему молодому футболисту года в Российской Премьер-Лиге. Хавбека бело-голубых на первое место поставили 64 из 100 опрошенных руководителей и тренеров клубов РПЛ, наставников юношеских сборных, представителей РФС, РПЛ, ФНЛ, ДФЛ, а также организаций, занимающихся развитием футбола и журналистов.
Ранее «Чемпионат» сообщал, что мадридский «Реал» планирует оформить трансфер Захаряна летом 2022 года, а сумма трансфера может составить около € 20 млн.
- 28 декабря 2021
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