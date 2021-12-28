Молодой полузащитник «Динамо» отказался от контракта с москвичами и перешёл в «Крылья»

17-летний полузащитник академии «Динамо» Иван Зазвонкин отказался подписывать профессиональный контракт с московским клубом. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Зазвонкин перешёл в самарские «Крылья Советов». Полузащитник уже подписал контракт с новым клубом.

В нынешнем сезоне Зазвонкин принял участие в 13 матчах молодёжного первенства России за «Динамо» и забил 4 гола. Московская команда занимает 2-е место в таблице группы А молодёжного первенства сезона-2021/2022.

Московское «Динамо» в 18 матчах набрало 36 очков и занимает 2-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. Самарские «Крылья Советов» (27) — на 8-м месте. Лидером соревнований является «Зенит» (38).