Полузащитник «Спартака» Тиль заинтересовал «Болонью»
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Полузащитник московского «Спартака» Гус Тиль, который в настоящее время играет на правах аренды за «Фейеноорд», заинтересовал «Болонью». Об этом сообщает Calcioline.com.
По информации источника, «Болонья» хочет заблаговременно договориться о трансфере Тиля в июне следующего года, чтобы избежать конкуренции летом. Контракт нидерландца со «Спартаком» действует до лета 2024 года. Хавбек ушел в аренду в «Фейеноорд» летом 2021 года.
Футболист перешёл в «Спартак» из АЗ летом 2019 года за € 18 млн. Тиль в составе «Фейеноорда» принял участие в 30 матчах, в которых забил 16 голов и сделал 3 голевые передачи. За «Спартак» он забил 2 гола и сделал 3 голевые передачи в 24 матчах. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость хавбека в € 5 млн.
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