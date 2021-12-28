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«Уотфорд» — «Вест Хэм»: стартовые составы команд на матч 20-го тура АПЛ

«Уотфорд» — «Вест Хэм»: стартовые составы команд на матч 20-го тура АПЛ
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Стали известны стартовые составы «Уотфорда» и «Вест Хэм Юнайтед» на матч 20-го тура английской Премьер-лиги. Встреча пройдёт на стадионе «Викарэйдж Роуд» в Уотфорде. Стартовый свисток прозвучит в 18:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Уотфорд» — «Вест Хэм».

«Уотфорд»: Бахман, Масина, Кэткарт, Сьерральта, Фемения, Куцка, Сиссоко, Туфан, Кинг, Эрнандес, Деннис.

Запасные: Анджелини, Моррис, Контех, Гослинг, Луза, Сема, Флетчер, Педро.

«Вест Хэм»: Фабианьски, Джонсон, Диоп, Доусон, Цоуфал, Ноубл, Соучек, Лансини, Антонио, Бенрахма, Боуэн.

Запасные: Ареола, Алез, Эшби, Фредерикс, Масуаку, Крал, Око-Флекс, Влашич, Ярмоленко.

Обслужит встречу бригада арбитров, которую возглавляет Даррен Ингланд. Ему будут помогать ассистенты Дэниел Кук и Питер Джеймс Киркап. Резервный рефери – Крис Кавана.

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