«Уотфорд» — «Вест Хэм»: стартовые составы команд на матч 20-го тура АПЛ

Стали известны стартовые составы «Уотфорда» и «Вест Хэм Юнайтед» на матч 20-го тура английской Премьер-лиги. Встреча пройдёт на стадионе «Викарэйдж Роуд» в Уотфорде. Стартовый свисток прозвучит в 18:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Уотфорд» — «Вест Хэм».



«Уотфорд»: Бахман, Масина, Кэткарт, Сьерральта, Фемения, Куцка, Сиссоко, Туфан, Кинг, Эрнандес, Деннис.



Запасные: Анджелини, Моррис, Контех, Гослинг, Луза, Сема, Флетчер, Педро.



«Вест Хэм»: Фабианьски, Джонсон, Диоп, Доусон, Цоуфал, Ноубл, Соучек, Лансини, Антонио, Бенрахма, Боуэн.



Запасные: Ареола, Алез, Эшби, Фредерикс, Масуаку, Крал, Око-Флекс, Влашич, Ярмоленко.



Обслужит встречу бригада арбитров, которую возглавляет Даррен Ингланд. Ему будут помогать ассистенты Дэниел Кук и Питер Джеймс Киркап. Резервный рефери – Крис Кавана.

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