«Уотфорд» — «Вест Хэм»: стартовые составы команд на матч 20-го тура АПЛ

Стали известны стартовые составы «Уотфорда» и «Вест Хэм Юнайтед» на матч 20-го тура английской Премьер-лиги. Встреча пройдёт на стадионе «Викарэйдж Роуд» в Уотфорде. Стартовый свисток прозвучит в 18:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Уотфорд» — «Вест Хэм».
«Уотфорд»: Бахман, Масина, Кэткарт, Сьерральта, Фемения, Куцка, Сиссоко, Туфан, Кинг, Эрнандес, Деннис.
Запасные: Анджелини, Моррис, Контех, Гослинг, Луза, Сема, Флетчер, Педро.
«Вест Хэм»: Фабианьски, Джонсон, Диоп, Доусон, Цоуфал, Ноубл, Соучек, Лансини, Антонио, Бенрахма, Боуэн.
Запасные: Ареола, Алез, Эшби, Фредерикс, Масуаку, Крал, Око-Флекс, Влашич, Ярмоленко.
Обслужит встречу бригада арбитров, которую возглавляет Даррен Ингланд. Ему будут помогать ассистенты Дэниел Кук и Питер Джеймс Киркап. Резервный рефери – Крис Кавана.
Смотри Boxing Day и другие матчи английской Премьер-лиги с подпиской Okko — всего 990 рублей за 3 месяца футбола.
- 28 декабря 2021
-
17:45
-
17:30
-
17:28
-
17:21
-
17:20
-
17:15
-
17:13
-
16:57
-
16:52
-
16:42
-
16:10
-
16:08
-
15:34
-
15:33
-
15:16
-
15:06
-
14:46
-
14:32
-
14:00
-
13:38
-
13:35
-
13:14
-
12:56
-
12:44
-
12:28
-
12:21
-
12:18
-
12:12
-
12:04
-
11:58
-
11:52
-
11:48
-
11:38
-
11:25
-
11:03