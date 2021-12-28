Арсен Захарян назвал лучшего игрока в РПЛ

Полузащитник московского «Динамо» Арсен Захарян поделился мнением о лучшем игроке Российской Премьер-Лиги.



«Лучший игрок в РПЛ сейчас? Клаудиньо», — сказал Захарян в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.

Напомним, Клаудиньо стал игроком «Зенита» в августе 2021 года. В нынешнем сезоне бразильский футболист принял участие в 12 матчах Российской Премьер-Лиги, забил 7 голов и отдал 2 результативные передачи. Клаудиньо занимает 5-е место в списке бомбардиров чемпионата России сезона-2021/2022.

Московское «Динамо» в 18 матчах набрало 36 очков и занимает 2-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. Лидером соревнований является санкт-петербургский «Зенит» (38).