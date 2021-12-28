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Захарян рассказал о двух самых ценных советах от Карпина

Захарян рассказал о двух самых ценных советах от Карпина
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Полузащитник «Динамо» Арсен Захарян поделился мнением о главном тренере сборной России Валерии Карпине.

— Как охарактеризуешь Карпина одним словом?
— Лидер.

— Самый ценный совет или советы от Валерия Карпина?
— Не ешь сладкое, следи за собой, — сказал Захарян в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.

Напомним, летом 2021 года Валерий Карпин занял пост главного тренера сборной России, заключив контракт до конца года. Позже этот контракт был продлён. Под руководством Карпина сборная России финишировала второй в группе отбора на чемпионат мира – 2022, завоевав путёвку в стыковые матчи квалификации.

Стыковой матч со сборной Польши состоится 24 марта 2022 года. В случае победы команда Валерия Карпина встретится с победителем пары Швеция – Чехия. Этот матч также станет домашним. Национальная команда, которая пройдёт обе стадии, выйдет на мундиаль. Чемпионат мира состоится в Катаре с 21 ноября по 18 декабря 2022 года.

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