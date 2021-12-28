Защитник «Челси» пропустит остаток сезона из-за травмы колена

Защитник «Челси» Бенджамин Чилуэлл пропустит остаток нынешнего сезона из-за травмы колена, сообщает Football.London.
По информации источника, у игрока был диагностирован разрыв крестообразной связки колена. Футболисту в ближайшее время предстоит операция.
Напомним, Чилуэлл получил травму в матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов сезона-2021/2022 с туринским «Ювентусом» (4:0). Игрок был заменён на 71-й минуте встречи.
В нынешнем сезоне английский защитник сыграл в 12 матчах, в которых забил три мяча и отдал одну результативную передачу. Контракт игрока с клубом рассчитан до 30 июня 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в € 38 млн.
Видеообзор матча 19-го тура АПЛ «Астон Вилла» — «Челси»:
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