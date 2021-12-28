«Я обалдел». Захарян — о первой реакции на вызов в сборную России

Полузащитник «Динамо» Арсен Захарян рассказал о своей реакции на приглашение в сборную России.



— Самое яркое впечатление за год?

— Два моих дебюта: за «Динамо» и сборную.



— Какая была первая реакция, когда получил вызов в сборную?

— Я обалдел. На секунду так точно.



— Как должен закончиться 2022-й, чтобы ты был доволен?

— Выиграть трофей с «Динамо». Стать лучшим игроком России, — сказал Захарян в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.

Напомним, Захарян провёл за национальную команду России 4 матча и отдал 1 результативную передачу. В нынешнем сезоне 18-летний футболист сыграл в 17 встречах за московское «Динамо» в чемпионате России, отметился 4 голами и 5 результативными передачами.