Доменико Кришито заразился коронавирусом

Защитник и капитан «Дженоа» Доменико Кришито заразился коронавирусной инфекцией.



«После детей, жены и няни он добрался и до меня. Проклятый коронавирус. После того как я переболел им год назад и получил две дозы вакцины, коронавирус вернулся», — написал Кришито на своей странице в «Инстаграме».



Напомним, Кришито начал свою профессиональную карьеру именно в «Дженоа». Далее Доменико перебрался в санкт-петербургский «Зенит», за который выступал в период с 2011 по 2018 год, после чего вновь вернулся в стан «грифонов». В нынешнем сезоне 34-летний футболист принял участие в 15 матчах итальянской Серии А, забил 5 голов и отдал 1 результативную передачу. Напомним, главным тренером «Дженоа» является украинский специалист Андрей Шевченко.