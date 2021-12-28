Доменико Кришито заразился коронавирусом
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Защитник и капитан «Дженоа» Доменико Кришито заразился коронавирусной инфекцией.
«После детей, жены и няни он добрался и до меня. Проклятый коронавирус. После того как я переболел им год назад и получил две дозы вакцины, коронавирус вернулся», — написал Кришито на своей странице в «Инстаграме».
Напомним, Кришито начал свою профессиональную карьеру именно в «Дженоа». Далее Доменико перебрался в санкт-петербургский «Зенит», за который выступал в период с 2011 по 2018 год, после чего вновь вернулся в стан «грифонов». В нынешнем сезоне 34-летний футболист принял участие в 15 матчах итальянской Серии А, забил 5 голов и отдал 1 результативную передачу. Напомним, главным тренером «Дженоа» является украинский специалист Андрей Шевченко.
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