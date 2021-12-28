Канунников ответил на вопрос о завершении карьеры. Футболист не играет с ноября 2019 года

Нападающий «Крыльев Советов» Максим Канунников высказался по поводу возможного завершения профессиональной карьеры.
«Не было ли желания закончить карьеру и заняться чем-то другим? Травма тяжёлая. Если бы у меня не было какого-то спортивного характера, амбиций, то можно было просто взять и уйти. Я чувствую в себе много энергии, знаю, что здоровья полно и я могу долго играть и приносить пользу. Да, потерял много времени, но это не означает, что сейчас я не могу выйти и приносить пользу команде. Понятно, что все меня уже потеряли и забыли, многие не верят… Но пока я сам не брошу и не буду понимать, что шансов нет, пока у меня есть силы, здоровье и желание, хочу приносить пользу и команде, и себе, и городу. Не зря же я отдал 20 лет футболу. Просто так уходить — это не про меня», — передаёт слова Канунникова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.
- 28 декабря 2021
-
19:22
-
19:05
-
18:59
-
18:56
-
18:45
-
18:40
-
18:39
-
18:24
-
18:19
-
18:15
-
17:56
-
17:45
-
17:30
-
17:28
-
17:21
-
17:20
-
17:15
-
17:13
-
16:57
-
16:52
-
16:42
-
16:10
-
16:08
-
15:34
-
15:33
-
15:16
-
15:06
-
14:46
-
14:32
-
14:00
-
13:38
-
13:35
-
13:14
-
12:56
-
12:44