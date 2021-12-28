Невилл раскритиковал Роналду за то, что он ушёл в подтрибунку после матча с «Ньюкаслом»

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Гари Невилл раскритиковал нападающего «красных дьяволов» Криштиану Роналду за то, что он сразу же ушёл в подтрибунное помещение после матча 19-го тура английской Премьер-лиги с «Ньюкасл Юнайтед» (1:1).



«Это раздражало меня около двух месяцев. Ужасно, когда старшие игроки показывают такой пример молодёжи. Они должны быть отцами, дедушками в команде.



Нельзя убегать после матча. Бруну всё время ноет. Два центральных защитника плохо действовали сзади, у Магуайра кошмарный сезон.



Ты должен быть там, когда твои одноклубники нуждаются в тебе в такие моменты. В конце концов, я люблю Роналду, он лучший из тех, кого я когда-либо видел в своей жизни, но не надо так убегать. Это недопустимо», — цитирует Невилла talkSPORT со ссылкой на Sky Sports.

Видеообзор матча 19-го тура АПЛ «Ньюкасл» — «Манчестер Юнайтед»:

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