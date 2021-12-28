«Балтика» арендовала у «Ростова» Константина Ковалёва
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«Ростов» на официальном сайте объявил о переходе защитника Константина Ковалёва в «Балтику».
21-летний футболист перешёл в «Ростов» летом 2020 года, в прошлом сезоне он уже был арендован калининградским клубом. Текущее соглашение рассчитано до конца сезона-2021/2022. В 22 матчах за «Балтику» в сезоне-2020/2021 Ковалёв отметился 1 голевой передачей. В нынешнем сезоне футболист не сыграл ни одной встречи за «Ростов».
«Ростов» в 18 матчах набрал 18 очков и занимает 14-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. Лидером соревнований является санкт-петербургский «Зенит» (38). В следующем туре чемпионата России после зимнего перерыва «Ростов» сыграет с «Крыльями Советов».
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