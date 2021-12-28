«Вест Хэм» разгромил «Уотфорд», Влашич после выхода на замену забил первый гол в АПЛ

Сегодня, 28 декабря, на стадионе «Викарэйдж Роуд» в Уотфорде в рамках 20-го тура английской Премьер-лиги «Уотфорд» принимал «Вест Хэм Юнайтед». Гости одержали победу – 4:1.
Счёт был открыт в начале первого тайма. На 4-й минуте отличился нападающий хозяев Эммануэль Деннис, ему ассистировал Джошуа Кинг.
Деннис открывает счёт в матче:
На 27-й минуте полузащитник «молотобойцев» Томаш Соучек сравнял счёт, голевой пас сделал Джаррод Боуэн.
Через две минуты нападающий «Вест Хэма» Мохамед Саид Бенрахма вывел свою команду вперёд, результативную передачу оформил Майкл Антонио.
Бенрахма забивает в ворота «Уотфорда»:
На 58-й минуте пенальти в ворота «Уотфорда» реализовал полузащитник Марк Ноубл.
В добавленное ко второму тайму время счёт до разгромного довёл полузащитник Никола Влашич, который на 85-й минуте вышел на замену. Результативная передача на счету Боуэна. Данный мяч стал первым для хорватского полузащитника в футболке «Вест Хэма» в АПЛ.
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Обслуживала встречу бригада арбитров, которую возглавлял Даррен Ингланд. Ему помогали ассистенты Дэниел Кук и Питер Джеймс Киркап. Резервный рефери – Крис Кавана.
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