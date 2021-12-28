«Вест Хэм» разгромил «Уотфорд», Влашич после выхода на замену забил первый гол в АПЛ

Сегодня, 28 декабря, на стадионе «Викарэйдж Роуд» в Уотфорде в рамках 20-го тура английской Премьер-лиги «Уотфорд» принимал «Вест Хэм Юнайтед». Гости одержали победу – 4:1.



Счёт был открыт в начале первого тайма. На 4-й минуте отличился нападающий хозяев Эммануэль Деннис, ему ассистировал Джошуа Кинг.

Деннис открывает счёт в матче:

На 27-й минуте полузащитник «молотобойцев» Томаш Соучек сравнял счёт, голевой пас сделал Джаррод Боуэн.

Ответный мяч Соучека:

Через две минуты нападающий «Вест Хэма» Мохамед Саид Бенрахма вывел свою команду вперёд, результативную передачу оформил Майкл Антонио.

Бенрахма забивает в ворота «Уотфорда»:

На 58-й минуте пенальти в ворота «Уотфорда» реализовал полузащитник Марк Ноубл.

Гол Ноубла с 11-метрового:

В добавленное ко второму тайму время счёт до разгромного довёл полузащитник Никола Влашич, который на 85-й минуте вышел на замену. Результативная передача на счету Боуэна. Данный мяч стал первым для хорватского полузащитника в футболке «Вест Хэма» в АПЛ.

Гол Влашича:

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Обслуживала встречу бригада арбитров, которую возглавлял Даррен Ингланд. Ему помогали ассистенты Дэниел Кук и Питер Джеймс Киркап. Резервный рефери – Крис Кавана.

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