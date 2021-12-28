Брат Диего Марадоны умер в 52 года от внезапной остановки сердца
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Уго Марадона, младший брат Диего Марадоны, ушел из жизни в возрасте 52 лет. Об этом сообщает пресс-служба «Наполи».
Уго Марадона почувствовал боли в области сердца и был доставлен в клинику Неаполя. Несмотря на оказанную помощь, Марадона-младший скончался от внезапной остановки сердца. Уго Марадона также был футболистом, в 18-летнем возрасте перебравшись в «Наполи».
На протяжении карьеры Уго Эрнан Марадона выступал за «Архентинос Хуниорс», «Асколи», «Райо Вальекано», венский «Рапид», «Депортиво Петаре», «Прогресо», «Тосу Фьючерс», «Ависпу Фукуоку» и «Консадоле Саппоро». Диего Марадона скончался 25 ноября 2020 года в возрасте 60 лет также от внезапной остановки сердца. Он был футболистом «Барселоны», «Наполи» и сборной Аргентины.
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