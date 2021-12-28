Уткин — о Сергееве: медосмотр стоило бы пройти тем, кто считает, что он укрепит «Зенит»

Журналист Василий Уткин отреагировал на информацию о возможном переходе нападающего «Крыльев Советов» Ивана Сергеева в «Зенит».

«Весь день читаю, что Сергеев проходит медосмотр в «Зените». Мне кажется, что медосмотр параллельно – а чего технике простаивать – стоило бы пройти тем, кто считает, что Сергеев «Зенит» укрепит», – написал Уткин в своём «твиттере».

Сергеев начинал карьеру в «Строгино», а впоследствии выступал за «Ригу», «Тамбов» и московское «Торпедо». Цвета «Крыльев Советов» защищает с прошлого года. В минувшем сезоне 26-летний форвард стал лучшим бомбардиром Футбольной национальной лиги и установил рекорд первенства по голам. В 42 матчах Иван забил 40 мячей (пять — с пенальти) и помог самарской команде вернуться в Российскую Премьер-Лигу. В нынешнем сезоне у футболиста 20 матчей, восемь голов и шесть результативных передач.