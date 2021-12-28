Андрей Шевченко сдал положительный тест на коронавирус
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Главный тренер «Дженоа» Андрей Шевченко заразился коронавирусом, сообщает пресс-служба итальянского клуба.
Украинский специалист находится на самоизоляции. В ближайшее время тренировочным процессом команды будет заниматься его ассистент Мауро Тассотти. Ранее стало известно, что положительный результат теста на коронавирус был выявлен у защитника и капитана «Дженоа» Доменико Кришито.
Шевченко стал главным тренером «Дженоа» 7 ноября. До того в своей тренерской карьере Шевченко успел поработать главным тренером только в сборной Украины.
«Дженоа» в 19 матчах набрал 11 очков и занимает 18-е место в турнирной таблице итальянской Серии А сезона-2021/2022. Лидером соревнований является миланский «Интер», в 19 встречах набравший 46 очков.
Новость по темеДоменико Кришито заразился коронавирусом
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