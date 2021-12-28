Шервуд: «МЮ» нельзя полагаться только на Роналду и Фернандеша, нужна философия

Бывший главный тренер «Тоттенхэм Хотспур» Тим Шервуд раскритиковал работу наставника «Манчестер Юнайтед» Ральфа Рангника после матча 19-го тура английской Премьер-лиги с «Ньюкасл Юнайтед» (1:1).



«Если оценивать две команды, то на бумаге у «Ньюкасла» абсолютно никаких шансов. Знаете, работа над высоким прессингом, отбором мяча – это хорошо, но нужно уметь владеть мячом и создавать моменты.



Нельзя просто полагаться на игроков мирового класса, которые у вас, безусловно, есть. Сейчас они не выглядят топ-футболистами, но у «Манчестер Юнайтед» есть хорошие игроки, очень-очень хорошие. Но нельзя полагаться только на них, чтобы выиграть игру.



Нельзя постоянно ждать того, что Роналду и Бруну Фернандеш всё сделают. Должна быть определённая философия и понимание того, как создавать моменты.



Где ротация? Где движение? «Ман Юнайтед» всегда статичен. Они понадеялись на ещё одного игрока мирового уровня – Кавани. Но, как я уже сказал, легко отказаться от владения. Нужно искать способы владеть мячом и двигаться вперёд.



Ничего из этого я не увидел. Я был очень разочарован. В перерыве я сказал, что если бы тренером «Манчестер Юнайтед» был Уле-Гуннар Сульшер, то фанаты кричали бы, что он плох, что у него нет опыта», — цитирует Шервуда Kickoff.

Видеообзор матча 19-го тура АПЛ «Ньюкасл» — «Манчестер Юнайтед»:

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