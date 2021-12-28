Мбаппе сообщил, что не перейдёт в «Реал» зимой

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе сообщил, что не перейдёт в мадридский «Реал» в зимнее трансферное окно.
«Я не перейду в «Реал» в январе. Я выступаю за «ПСЖ» и очень счастлив здесь. Со стопроцентной уверенностью заявляю, что завершу сезон в «ПСЖ». Сделаю всё, чтобы выиграть с парижским клубом все трофеи в этом сезоне», — приводит слова Мбаппе CNN.
Напомним, Мбаппе перешёл в «Пари Сен-Жермен» из «Монако» в 2017 году. Действующий контракт нападающего с парижанами рассчитан до окончания сезона-2021/2022. В нынешнем сезоне Мбаппе принял участие в 17 матчах французской Лиги 1, забил 9 голов и отдал 8 результативных передач.
В понедельник, 27 декабря, Мбаппе стал лучшим игроком 2021 года по версии Globe Soccer Awards. Награды от Globe Soccer Awards вручаются по результатам голосования болельщиков и жюри, состоящего из футбольных тренеров и менеджеров.
- 28 декабря 2021
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