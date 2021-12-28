Силва: одна из главных целей «Манчестер Сити» — победа в Лиге чемпионов

Полузащитник «Манчестер Сити» Бернарду Силва рассказал о цели «горожан» в Лиге чемпионов.
«Очевидно, Лига чемпионов — одна из наших главных целей, потому что «Сити» никогда не выигрывал этот турнир. Нам нужна победа.
Мы были разочарованы, когда не смогли победить. В прошлом сезоне мы дошли до финала, но не смогли выиграть», — цитирует Силву Daily Mail с ссылкой на O Jogo.
В 1/8 финала Лиги чемпионов соперником «Манчестер Сити» стал лиссабонский «Спортинг».
Португальский полузащитник выступает за «горожан» с 2017 года, куда перешёл из «Монако». Контракт Силвы с клубом рассчитан до июня 2025 года. Согласно данным портала Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 75 млн.
Видеообзор матча 19-го тура АПЛ «Манчестер Сити» — «Лестер»:
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