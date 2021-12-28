Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Защитник «Барсы» Альба заразился ковидом. Ранее положительные тесты сдали Лангле и Алвес

Защитник «Барсы» Альба заразился ковидом. Ранее положительные тесты сдали Лангле и Алвес
Комментарии

Защитник «Барселоны» Жорди Альба сдал положительный тест на коронавирус, сообщает «твиттер» каталонского клуба.

По информации источника, испанец не участвовал в сегодняшней тренировке сине-гранатовых. В данный момент Альба находится дома, у него хорошее самочувствие. Вероятнее всего, защитник не сможет принять участия в матче 19-го тура испанской Примеры с «Мальоркой», который состоится 2 января.

Ранее ковид был обнаружен ещё у двух игроков «Барселоны» — Клемана Лангле и Дани Алвеса.

В нынешнем розыгрыше испанской Примеры Альба сыграл в 13 матчах, в которых сделал четыре голевые передачи. Контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2024 года.

Видеообзор матча 4-го тура Примеры «Севилья» — «Барселона»:

Смотри английскую Премьер-лигу, Ла Лигу, Кубок Италии и другой футбол эксклюзивно в Okko.

Новость по теме
У Дани Алвеса обнаружен коронавирус
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021