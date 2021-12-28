Защитник «Барсы» Альба заразился ковидом. Ранее положительные тесты сдали Лангле и Алвес

Защитник «Барселоны» Жорди Альба сдал положительный тест на коронавирус, сообщает «твиттер» каталонского клуба.



По информации источника, испанец не участвовал в сегодняшней тренировке сине-гранатовых. В данный момент Альба находится дома, у него хорошее самочувствие. Вероятнее всего, защитник не сможет принять участия в матче 19-го тура испанской Примеры с «Мальоркой», который состоится 2 января.



Ранее ковид был обнаружен ещё у двух игроков «Барселоны» — Клемана Лангле и Дани Алвеса.



В нынешнем розыгрыше испанской Примеры Альба сыграл в 13 матчах, в которых сделал четыре голевые передачи. Контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2024 года.

Видеообзор матча 4-го тура Примеры «Севилья» — «Барселона»:

Смотри английскую Премьер-лигу, Ла Лигу, Кубок Италии и другой футбол эксклюзивно в Okko.