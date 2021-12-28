Украинский журналист назвал идиотским закон о запрете русского языка

Украинский журналист Артем Франков высказался о штрафе Контрольного дисциплинарного комитета Украинской ассоциации футбола в адрес футбольного клуба «Верес» за интервью игрока на русском языке.



«Этот закон — идиотический, глупый, вредный и опасный для Украины. Он чётко разделяет страну на две части. Закон не вызывает протестов, потому что русскоязычная часть населения выступила предателями по отношению к родному языку в силу конъюнктурной тяги. Тем более если язык не очень важен, какая разница. В быту же русский язык всё равно остаётся. А при общении с органами власти пусть разговаривают на украинском. Таких случаев всё равно очень мало», — приводит слова Артёма Франкова «Спорт-экспресс».

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