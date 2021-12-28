Мбаппе: играя с Месси, нужно идти на уступки. Мы должны радоваться, что он в «ПСЖ»

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе поделился впечатлениями от игры с форвардом Лионелем Месси.
«Было трудно представить, что мы когда-нибудь будем играть в одной команде. Это честь, я действительно горд. Мы должны радоваться тому, что видим Месси в «ПСЖ». Необходимо продолжать работу. Выступая в одном клубе с таким футболистом, мы все должны идти на уступки. Но с ним всё становится легче, ведь выступать с ним рядом — это настоящее удовольствие», — приводит слова Мбаппе CNN.
Напомним, в ноябре текущего года Месси стал обладателем «Золотого мяча». Этот приз оказался для аргентинского футболиста седьмым в карьере. Стоит отметить, что в активе у ближайшего преследователя Месси по количеству «Золотых мячей» — португальского форварда «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду — 5 наград.
- 28 декабря 2021
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