«Ливерпуль» и «Лестер» объявили стартовые составы на матч 20-го тура АПЛ

Стали известны стартовые составы «Лестер Сити» и «Ливерпуля» на матч 20-го тура английской Премьер-лиги сезона-2021/2022. Встреча пройдёт на стадионе «Кинг Пауэр – Уолкерс» в Лестере. Стартовый свисток прозвучит в 23:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Лестер» — «Ливерпуль».



«Лестер»: Шмейхель, Томас, Амарти, Кастань, Ндиди, Дьюсберри-Холл, Сумаре, Чодури, Мэддисон, Ихеаначо, Варди.



Запасные: Уорд, Дэйли-Кэмпбелл, Нельсон, Вестергор, Олбрайтон, Макатир, Тилеманс, Лукман, Перес.



«Ливерпуль»: Алисон, Цимикас, ван Дейк, Матип, Александер-Арнольд, Окслейд-Чемберлен, Фабиньо, Хендерсон, Мане, Жота, Салах.



Запасные: Келлехер, Бек, Гомес, Конате, Уильямс, Джонс, Кейта, Милнер, Фирмино.



Обслужит встречу бригада арбитров, которую возглавляет Майкл Оливер. Ему будут помогать ассистенты Саймон Лонг и Скотт Леджер. Резервный рефери – Дэвид Кут.

Смотри Boxing Day и другие матчи английской Премьер-лиги с подпиской Okko — всего 990 рублей за 3 месяца футбола.