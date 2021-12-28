Невилл назвал лучшего игрока и тренера первой половины сезона в АПЛ

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Гари Невилл подвёл итоги первой половины сезона в английской Премьер-лиге. Экс-игрок «красных дьяволов» выделил лучшего игрока за этот отрезок, лучшего молодого футболиста, ключевой летний трансфер и главного тренера, который лучше всех себя проявил, сообщается в «твиттере» Sky Sports Premier League.
По мнению Невилла, лучший игрок в данный временной промежуток – нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах. Лучшим молодым футболистом Невилл назвал полузащитника «Манчестер Сити» Филипа Фодена.
Ключевым летним трансфером экс-игрок сборной Англии считает переход вратаря Жозе де Са в «Вулверхэмптон». Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола – лучший главный тренер.
Гол Салаха в матче 17-го тура АПЛ «Ливерпуль» — «Ньюкасл»:
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