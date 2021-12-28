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Полузащитник «Шахтёра» Мудрик отреагировал на интерес «Брентфорда»

Полузащитник «Шахтёра» Мудрик отреагировал на интерес «Брентфорда»
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Полузащитник «Шахтёра» Михаил Мудрик отреагировал на предложение «Брентфорда».

«Я человек прямой и справедливый – меня так воспитали родители. Скажу честно, что, если бы это предложение поступило год или полтора назад, когда в «Шахтёре» работали португальские специалисты – я не задумался бы и секунды и попросил клуб отпустить меня.

Но с приходом в клуб Дарио Срны и Роберто Де Дзерби всё кардинально изменилось. Я не говорю, что меня кто-то гладит по голове, но я чувствую поддержку, понимаю требования тренера и не прекращаю работать над собой, чтобы максимально усовершенствовать качество своей игры. Хочу поблагодарить «Брентфорд» за такое предложение. Попасть в Англию в возрасте 20 лет – это просто фантастика, но решение о моём переходе принимает только один человек – президент клуба», – цитирует Мудрика Sportarena.com.

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